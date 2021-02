Caos giustizia, 67 magistrati chiedono a Mattarella intervento immediato (Di lunedì 22 febbraio 2021) La pubblicazione del libro intervista “Il Sistema”, nato dalla collaborazione tra Luca Palamara e Alessandro Sallusti, ha scatenato il Caos nella giustizia e la situazione è talmente fuori controllo che 67 magistrati chiedono al presidente Mattarella un intervento immediato e la creazione di una commissione parlamentare d’inchiesta. Lo scandalo giudiziario approda al Quirinale Il libro intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, ex presidente Anm ed espulso dalla magistratura, ha scoperchiato il vaso di Pandora a livello giudiziario e il Csm sta facendo i primi passi trasferendo magistrati per incompatibilità ambientale dopo che avevano ottenuto nomine a procure di prestigio, grazie al sistema delle correnti, che favoriva o stroncava sul ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) La pubblicazione del libro intervista “Il Sistema”, nato dalla collaborazione tra Luca Palamara e Alessandro Sallusti, ha scatenato ilnellae la situazione è talmente fuori controllo che 67al presidenteune la creazione di una commissione parlamentare d’inchiesta. Lo scandalo giudiziario approda al Quirinale Il libro intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, ex presidente Anm ed espulso dalla magistratura, ha scoperchiato il vaso di Pandora a livello giudiziario e il Csm sta facendo i primi passi trasferendoper incompatibilità ambientale dopo che avevano ottenuto nomine a procure di prestigio, grazie al sistema delle correnti, che favoriva o stroncava sul ...

