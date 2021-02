1 minuto in Borsa 22 febbraio 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Tele) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+4,48%). I più forti ribassi si verificano su Nexi, che continua la seduta con -2,38%. Tra le materie prime, l’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il valore dell’Indice IFO è 92,4 punti. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, in previsione sempre domani. Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.411,75 punti.