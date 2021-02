Zero Assoluto: la chicca sul brano Astronave (Di domenica 21 febbraio 2021) È ufficiale il ritorno sul panorama musicale italiano degli Zero Assoluto. Il duo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci ha rilasciato in queste ore il video del nuovo brano Astronave, scritto insieme al cantautore romano Gazzelle. E così, dopo quanto accaduto lo scorso mese di luglio con Fuori Noi, quando avevano cantato insieme a Flavio Bruno Pardini, si rinnova la collaborazione tra De Gasperi-Maffucci e il talento capitolino della musica indie. Il lancio della clip di Astronave è stato seguito da un simpatico filmato che rappresenta una chicca sul periodo in cui gli artisti hanno lavorato alla stesura del brano. Sul profilo Instagram degli Zero Assoluto è disponibile un breve video che mostra i due cantanti mentre sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) È ufficiale il ritorno sul panorama musicale italiano degli. Il duo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci ha rilasciato in queste ore il video del nuovo, scritto insieme al cantautore romano Gazzelle. E così, dopo quanto accaduto lo scorso mese di luglio con Fuori Noi, quando avevano cantato insieme a Flavio Bruno Pardini, si rinnova la collaborazione tra De Gasperi-Maffucci e il talento capitolino della musica indie. Il lancio della clip diè stato seguito da un simpatico filmato che rappresenta unasul periodo in cui gli artisti hanno lavorato alla stesura del. Sul profilo Instagram degliè disponibile un breve video che mostra i due cantanti mentre sono ...

