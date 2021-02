Stefano De Martino commosso: “È grazie a te se faccio quello che faccio, ti voglio bene” (Di domenica 21 febbraio 2021) Una storia che, dice, gli ricorda tanto la sua. Quella di una famiglia con difficoltà economiche che nonostante tutto resta insieme: “La vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia: ricordo il ticchettio dell’acqua nelle bacinelle quando pioveva in casa, ricordo che a 18 anni ho impegnato due catenine per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici. Io penso che l’amore riempia la vita, i miei genitori mi hanno insegnato che anche quando non avevamo nulla, sentivamo di avere tutto“, ha detto Stefano De Martino a C’è Posta per te alla coppia di cui è stato “regalo”. Giuseppe ha voluto fare una sorpresa alla moglie, quella di conoscere il ballerino. E tra la commozione, Stefano, che è stato lanciato durante l’edizione 2009 dell’altra ‘creatura’ di Maria De Filippi, Amici, ha ringraziato la conduttrice: “Ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Una storia che, dice, gli ricorda tanto la sua. Quella di una famiglia con difficoltà economiche che nonostante tutto resta insieme: “La vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia: ricordo il ticchettio dell’acqua nelle bacinelle quando pioveva in casa, ricordo che a 18 anni ho impegnato due catenine per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici. Io penso che l’amore riempia la vita, i miei genitori mi hanno insegnato che anche quando non avevamo nulla, sentivamo di avere tutto“, ha dettoDea C’è Posta per te alla coppia di cui è stato “regalo”. Giuseppe ha voluto fare una sorpresa alla moglie, quella di conoscere il ballerino. E tra la commozione,, che è stato lanciato durante l’edizione 2009 dell’altra ‘creatura’ di Maria De Filippi, Amici, ha ringraziato la conduttrice: “Ti ...

fanpage : #CePostaPerTe, Renato Zero è la sorpresa per 'i nonni più belli del mondo' - FQMagazineit : Stefano De Martino commosso: “È grazie a te se faccio quello che faccio, ti voglio bene” - clikservernet : Stefano De Martino commosso: “È grazie a te se faccio quello che faccio, ti voglio bene” - Noovyis : (Stefano De Martino commosso: “È grazie a te se faccio quello che faccio, ti voglio bene”) Playhitmusic - - WittyTV : Stefano De Martino e @renatozer0 ospiti e tante storie emozionanti! Per rivedere la settima puntata di… -