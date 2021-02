Serie A | tris dell’Inter al Milan Parma-Udinese 2-2

(Di domenica 21 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio.-Inter e Atalanta-Napoli i due big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio. Giornata che si apre con il pareggio per 2-2 tra. Dominio Inter nel Derby della Madonnina:battuto 3-0.A, i risultati di domenica 21 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 21 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)2-2-Inter 0-3Atalanta-Napoli (ore 18)Benevento-Roma (ore 20.45)A,-Inter 0-3: dominio ...

Italia_Notizie : Diretta Milan-Inter 0-3: Lukaku fa tris dopo una grande azione personale - telecitynews24 : ?SERIE D: CASALE FESTEGGIA CON UN TRIS? Il risultato del Casale FBC e la classifica aggiornata?? #calcio #serieD… - sportface2016 : VIDEO #MilanInter | #Lukaku gol spaventoso, tris nerazzurro - cvnnexionn : @DONTSMILEATLU ieri ho bevuto solo un tris di vodka e basta, della serie: spendiamo 5€ per sentirci male - ilgiovanemassi : RT @sportli26181512: #SerieB, #Salernitana e Venezia al secondo posto: #Cittadella ko: Tutino stende l'Ascoli, Johnsen e Aramu l'Entella. T… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tris

... nel finale era poi arrivato ildella Paganese firmato da Angelo Bonavolontà. (agg. di Claudio ... sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato diC. Derby ...Emiliani trasformati dopo quella che era stata la più lunganegativa del calcio professionistico italiano. Triploalla Feralpisalò, al Carpi e nel turno infrasettimanale sul difficile ...Un’Inter perfetta con Handanovic insuperabile gioca una grande match nel derby della ‘Madonnina’ e vola a+4 in classifica sui rossosneri. Lautaro Marinez porta in vantaggio l’Inter , l cross di Lukaku ...Si gioca nel weekend la 23^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Domenica ore 12.30Parma-Udinese 2-2: 3' Cornel ...