Salvini chiede la testa di Arcuri: «Ha fallito, mi aspetto che Draghi lo licenzi» (Di domenica 21 febbraio 2021) Domani, 22 febbraio, è in agenda il secondo Consiglio dei Ministri dell'era Draghi. Il governo sarà chiamato a decidere le nuove misure anti-Covid da mettere in atto nelle prossime settimane per contrastare la diffusione dei contagi. Le questioni sul tavolo sono prevalentemente tre: gli spostamenti tra Regioni, la campagna vaccinale, e la gestione delle fasce dei colori delle regioni. A ridosso del Cdm torna in pressing Matteo Salvini che se da un lato dice di sperare in «un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)» e, al contempo, «un piano vaccinale serio e rapido», dall'altro chiede esplicitamente al presidente del Consiglio Mario Draghi di «licenziare» il commissario straordinario per ...

TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - HuffPostItalia : Salvini chiede le prime teste a Draghi: Arcuri e Ricciardi - matteosalvinimi : #Salvini: #Ricciardi chiede lockdown totale? C’è voglia di salute, vita, normalità. Gli Italiani non possono più st… - polemico_real : RT @GeopoliticalCen: Salvini chiede la rimozione di Arcuri. Vediamo se avrà successo come nell’opporsi ad una zona arancione nazionale - MandenFrutas : RT @saveriolakadima: Il #Salvini che chiede il licenziamento del professore è lo stesso che diede a @lauraboldrini della bambola gonfiabile… -