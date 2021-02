Le indagini di Lolita Lobosco: il cast completo della fiction di Rai 1 (Di domenica 21 febbraio 2021) Qual è il cast (attori) de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction in onda su Rai 1 con Luisa Ranieri? La serie tv va in onda da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 e vede tanti attori italiani al fianco della protagonista Luisa Ranieri. Di seguito il cast completo con tutti gli attori e i rispettivi ruoli: Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco; Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco; Bianca Nappi interpreta Marietta; Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini; Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella; Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte; Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito; Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco; Francesco De Vito interpreta ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) Qual è il(attori) de Ledi, lain onda su Rai 1 con Luisa Ranieri? La serie tv va in onda da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 e vede tanti attori italiani al fiancoprotagonista Luisa Ranieri. Di seguito ilcon tutti gli attori e i rispettivi ruoli: Luisa Ranieri interpreta; Lunetta Savino interpreta Nunzia; Bianca Nappi interpreta Marietta; Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini; Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella; Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte; Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito; Giulia Fiume interpreta Carmela; Francesco De Vito interpreta ...

