Covid | in Molise zone rosse prorogate fino al 7 marzo | si aggiungono altri comuni Si prosegue con la Dad ORDINANZA

fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - papel61 : RT @MMmarco0: La situazione in Molise è seria e grave ma totalmente ignorata dai media. Unico ospedale covid della regione è saturo. I pa… - iTECproject : RT @AnsaMolise: Covid:Toma,a Termoli ospedale da campo CRI - Robbetta : RT @MMmarco0: La situazione in Molise è seria e grave ma totalmente ignorata dai media. Unico ospedale covid della regione è saturo. I pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Molise

Orizzonte Scuola

Le vittime vedi anche, folla a Bologna, Roma e Napoli: vie e piazze chiuse. FOTO Nel ...1.113 in Sardegna 666 in Calabria 1.194 nella Provincia autonoma di Trento 365 in Basilicata 333 in......delnel nostro Paese. Intanto AstraZeneca annuncia un taglio alle forniture in Italia pari al 10 - 15%: 'è inaccettabile' per il governatore lombardo. Da oggi Campania, Emilia Romagna e...Milano, 21 febbraio 2021 - Alla vigilia del nuovo decreto legge per prorogare il divieto di spostamento tra Regioni, che scade giovedì 25 marzo, i riflettori sono puntati sui nuovi contagi, che oggi f ...L’unica certezza 322 vittime COVID a cui per lealtà andrebbero aggiunti coloro che ... il Premier Gentiloni quando propose il vigente Piano Operativo Sanitario del Molise con un emendamento su cui ...