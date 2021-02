Benevento-Roma | Inzaghi | “Prestazione da leoni | sono orgoglioso Dispiace per l’espulsione | 11 contro 11 potevamo vincerla”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico del, Filippo, dopo il pari internola.Al termine del match, terminato 0-0, l'allenatore della formazione campana, Filippo, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport", a conclusione pari, ottenuto in inferiorità numerica,la compagine capitolina allenata dal tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le dichiarazioni del coach del."Oggi pomeriggio non ho visto il derby perché mi interessava la partita di stasera, siamo stati deidei miei ragazzi. Siamo rimasti in diecigiocatori dal calibro di Dzeko, Pedro ed El Shaarawy:per l'espulsione di Glik ...

Non può che essere soddisfatto Filippo Inzaghi al fischio finale di, con la sua squadra che è riuscita a strappare il pareggio dopo essere rimasta in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Un'espulsione, quella di Glik, che lascia un po' di rammarico a ...Posticipo della ventitreesima giornata. Lanon passa anonostante la superiorità numerica per oltre mezz'ora. Poche le occasioni per gli ospiti (veramente pericolosi solo nel corso del recupero), che tornano al 3° posto ...Primo passo falso per la Roma contro squadre della seconda metà di classifica: i giallorossi si fermano a benevento sullo 0-0 mancando la possibilità di giocarsi l'aggancio al Milan sul campo ...IL TABELLINO. Benevento-Roma 0-0. Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Depaoli 7, Glik 5,5, Barba 6,5, Foulon 6; Hetemaj 6 (34' st Tello 6), Schiattarella 6, Viola 5,5 (14' st Caldirola 6); Ionita 6, ...