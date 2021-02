Bebe Vio | pranzo a Trastevere con un maialino al guinzaglio

Justme9315 : @john__pemberton Oggo a trastevere bebe vio senza madchera con un maialino al guinzaglio - nonsopropri0 : @vulcoone io andrea melchiorre troppo simpatico e bebe vio - constantinesimo : @XinXianLi69 “Odio inviare messaggi” manco fossi Bebe Vio - fdrp16 : Karatsev ha fatto una settimana e mezza in cui sembrava Federer dopo essersi bevuto un cocktail di epo, vaccino Spu… - vomitalumache : @HXMICK_ motoria: bebe vio; scienze: ‘il diritto di contare’; tecnologia: pannelli fotovoltaici+ ho inserito anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Vio

Il Messaggero

ha concluso la passeggiata fermandosi in una trattoria a mangiare un carbonara.Lui come Alex Zanardi , come, campioni capaci di guardare oltre, e di capire come il loro esempio potesse essere la bussola per chi viveva situazioni simili. View on Twitter Dal mondo del ...Una domenica a spasso per le vie di Trastevere, una carbonara a pranzo e... un maialino al guinzaglio! Bebe Vio è stata avvistata quest'oggi a Roma, in compagnia di due amici e un ...Salvatore Cascio, il bimbo di “Nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore, racconta la sua vita lontano dalle scene: “Sono quasi cieco”.