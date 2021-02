Australian Open, Djokovic imprendibile. Batte Medvedev in tre set e arriva al 18° Slam in carriera (Di domenica 21 febbraio 2021) E sono nove. Novak Djokovic è riuscito a portare a casa la vittoria agli Australian Open per il nono anno. Il tennista serbo si è aggiudicato il primo Slam della stagione 2021 nella finale giocata alla Rod Laver Arena di Melbourne contro il russo Daniil Medvedev. La partita si è conclusa in tre set: 7-5, 6-2, 6-2. Medvedev arriva da una serie di 20 vittorie consecutive. Djokovic conserva così il 1° posto nella classifica Atp. È al 18° Slam vinto a carriera, a meno due per raggiungere il record di Federer e Nadal. Leggi anche: Coronavirus: Melbourne in lockdown, gli Australian Open di tennis avanti a porte chiuse. Gli Usa accelerano sui vaccini Tennis, ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) E sono nove. Novakè riuscito a portare a casa la vittoria agliper il nono anno. Il tennista serbo si è aggiudicato il primodella stagione 2021 nella finale giocata alla Rod Laver Arena di Melbourne contro il russo Daniil. La partita si è conclusa in tre set: 7-5, 6-2, 6-2.da una serie di 20 vittorie consecutive.conserva così il 1° posto nella classifica Atp. È al 18°vinto a, a meno due per raggiungere il record di Federer e Nadal. Leggi anche: Coronavirus: Melbourne in lockdown, glidi tennis avanti a porte chiuse. Gli Usa accelerano sui vaccini Tennis, ...

