A Villa Ada una ' Rosa Bianca' per i martiri Hans e Sophie

AGI - Nel 78esimo anniversario del sacrificio di Hans e Sophie Scholl - e degli altri giovani martiri tedeschi, eroi della Resistenza europea aderenti al gruppo della 'Rosa Bianca' - l'Osservatorio Sherwood invita i cittadini di Roma a portare lunedì 22 un omaggio floreale alla lapide del viale di Villa Ada, che nel 1995 l'allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, decise di intitolare alla loro memoria. "Hans e Sophie sono un esempio coraggioso che non deve essere dimenticato - dice Lorenzo Grassi, coordinatore dell'Osservatorio - così come dobbiamo custodire i loro sogni e le loro speranze di ventenni che si battevano contro la violenta tirannia nazista e per un'Europa federale ispirata ai principi della tolleranza e della giustizia".

