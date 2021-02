Vita in smart-working: come cambiano gli strumenti di studio e lavoro (Di sabato 20 febbraio 2021) Da che parte si dirige la nostra società? Difficile dirlo ma siamo certi che il video e tutto il mondo che riguarda l’editing, la post-produzione o la registrazione saranno business cruciali per l’intera economia La nostra nuova Vita in casa, lontani da uffici ed istituti scolastici, ci ha portati a prendere confidenza con strumenti digitali che solo un anno fa utilizzavamo raramente. Questo cambiamento ha portato numerose conseguenze sul piano sociale, economico e persino sanitario, per non parlare di quello ambientale. Stare in casa, dopotutto, ci ha fatto comprendere che non è poi così necessario buttarci nel traffico ogni giorno per raggiungere l’ufficio. Al tempo stesso, vederci proiettati sugli schermi, ha spinto molte persone a prendere consapevolezza dei difetti del proprio volto. Insomma la nostra nuova Vita in ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 febbraio 2021) Da che parte si dirige la nostra società? Difficile dirlo ma siamo certi che il video e tutto il mondo che riguarda l’editing, la post-produzione o la registrazione saranno business cruciali per l’intera economia La nostra nuovain casa, lontani da uffici ed istituti scolastici, ci ha portati a prendere confidenza condigitali che solo un anno fa utilizzavamo raramente. Questo cambiamento ha portato numerose conseguenze sul piano sociale, economico e persino sanitario, per non parlare di quello ambientale. Stare in casa, dopotutto, ci ha fatto comprendere che non è poi così necessario buttarci nel traffico ogni giorno per raggiungere l’ufficio. Al tempo stesso, vederci proiettati sugli schermi, ha spinto molte persone a prendere consapevolezza dei difetti del proprio volto. Insomma la nostra nuovain ...

tuttoteKit : Vita in smart-working: come cambiano gli strumenti di studio e lavoro #WebMarketing #tuttotek - paolapica : RT @dariodivico: Pica e Querze’/ Lo smart working al femminile. Perché si sta rischiando di fare un passo indietro. Invece di conciliare v… - fedesettetre : ho perso mezz'ora di vita per cercare di connettere il laptop alla smart TV e ora l'app browser della TV è pure spa… - athosmarz : @Alberto45872363 @RegioneER Ottimismo è il sapore della vita........scommetto....statale in smart working o ipenden… - filippotabbi : L’hanno detto a qualcuno di voi nella vita? “He’s smart but he doesn’t make an effort” ?? Frase della vita.… -