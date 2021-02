Sanremo 2021 annunciati i duetti ma per Amadeus tornano le polemiche (Di sabato 20 febbraio 2021) Sanremo 2021 torna al centro dell’attenzione con l’annuncio dei duetti dei cantanti big in gara ma a suscitare le polemiche è ancora una volta Amadeus. foto facebookSi torna a parlare della kermesse canora la cui data di inizio si avvicina sempre di più e se una cosa resta certa è quella che riguarda la polemica che ancora oggi sembra proprio non riuscire a placarsi. Questa volta il conduttore e direttore artistico è finito nel mirino del web dopo l’annuncio della scelta della nuova conduttrice di una delle serate del Festival che ai aggiunge a quelle già rivelate nel corso delle settimane passate. Prima di scoprire nello specifico il motivo di questo nuovo attacco, vi dico anche che solo poche ore fa sono stati annunciati i duetti che i cantanti ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021)torna al centro dell’attenzione con l’annuncio deidei cantanti big in gara ma a suscitare leè ancora una volta. foto facebookSi torna a parlare della kermesse canora la cui data di inizio si avvicina sempre di più e se una cosa resta certa è quella che riguarda la polemica che ancora oggi sembra proprio non riuscire a placarsi. Questa volta il conduttore e direttore artistico è finito nel mirino del web dopo l’annuncio della scelta della nuova conduttrice di una delle serate del Festival che ai aggiunge a quelle già rivelate nel corso delle settimane passate. Prima di scoprire nello specifico il motivo di questo nuovo attacco, vi dico anche che solo poche ore fa sono statiche i cantanti ...

repubblica : Sanremo, da città dei fiori a città fantasma: nella perla della Riviera, che il Festival non salverà dalla crisi: L… - tpi : L’inspiegabile scelta di Barbara Palombelli co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021. - Raiofficialnews : ?Tutti i duetti della terza serata di @SanremoRai ?? - zazoomblog : Maria De Filippi stronca Sanremo 2021: “Incomprensibile che non ci sia il pubblico” (VIDEO) - #Maria #Filippi… - Lopinionista : Sanremo 2021, ecco i duetti e le cover per la terza serata -