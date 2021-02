Roma, Fonseca: «Reynolds ora è negli USA, è fermo da due mesi» (Di sabato 20 febbraio 2021) Bryan Reynolds non è ancora sceso in campo con la maglia della Roma: ecco le parole di Fonseca sul terzino statunitense Bryan Reynolds non è ancora sceso in campo con la maglia della Roma. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, parla proprio del terzino statunitense arrivato nel mercato invernale. Reynolds – «Non possiamo dimenticare che lui si è fermato due mesi fa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Bryannon è ancora sceso in campo con la maglia della: ecco le parole disul terzino statunitense Bryannon è ancora sceso in campo con la maglia della. Paulo, in conferenza stampa, parla proprio del terzino statunitense arrivato nel mercato invernale.– «Non possiamo dimenticare che lui si è fermato duefa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora èStati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente». Leggi su Calcionews24.com

