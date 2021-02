Purple Disco Machine: «Fireworks vi farà tornare la voglia di ballare» (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 2020, da un punto di vista musicale, è stato segnato dal trionfale ritorno delle sonorità Disco nel pop mainstream (Dua Lipa, Kylie Minogue, Jessie Ware, Roisin Murphy), probabilmente come reazione uguale e contraria al clima cupo e pesante causato dalla pandemia. Mai come oggi c'è bisogno di musica gioiosa, che ci allontani dai problemi quotidiani e che ci dia la giusta carica per affrontare l'incertezza di queste giornate, scandite dai bollettini dei nuovi contagi, dagli incontri su Zoom e dal coprifuoco. Non è un caso che uno dei brani più fortunati e ascoltati dello scorso anno sia stata la trascinante Hypnotized di Purple Disco Machine feat. Sophie and The Giants, con oltre 400.000 passaggi in radio, 150 milioni di stream e triplo platino in Italia. Un successo che potrebbe essere bissato oggi da ... Leggi su panorama (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 2020, da un punto di vista musicale, è stato segnato dal trionfale ritorno delle sonoritànel pop mainstream (Dua Lipa, Kylie Minogue, Jessie Ware, Roisin Murphy), probabilmente come reazione uguale e contraria al clima cupo e pesante causato dalla pandemia. Mai come oggi c'è bisogno di musica gioiosa, che ci allontani dai problemi quotidiani e che ci dia la giusta carica per affrontare l'incertezza di queste giornate, scandite dai bollettini dei nuovi contagi, dagli incontri su Zoom e dal coprifuoco. Non è un caso che uno dei brani più fortunati e ascoltati dello scorso anno sia stata la trascinante Hypnotized difeat. Sophie and The Giants, con oltre 400.000 passaggi in radio, 150 milioni di stream e triplo platino in Italia. Un successo che potrebbe essere bissato oggi da ...

