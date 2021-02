Ora la regina Elisabetta vende pure le copie dei suoi gioielli - (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Rossi La regina Elisabetta promuove una nuova iniziativa per risanare il suo bilancio, mentre la personal trainer di Lady Diana concede un'intervista esclusiva Chissà perché le vicende dei reali appassionano una fetta così ampia di persone in tutto il mondo. Ci avranno “rovinato” le innocenti principesse dei cartoni Disney? Ma no. Si tratta di curiosità. Talvolta eccessiva, ma più spesso identificabile con una normale attrazione verso uno stile di vita distante dal nostro e un modo per evadere dalla realtà. Così ci ritroviamo a desiderare di indossare i gioielli della Corona (desiderio che potremo esaudire), oppure a chiederci quale segreto nasconda la fede della regina Elisabetta, come si allenasse Lady Diana, o ancora per quale motivo la tata dei figli di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Rossi Lapromuove una nuova iniziativa per risanare il suo bilancio, mentre la personal trainer di Lady Diana concede un'intervista esclusiva Chissà perché le vicende dei reali appassionano una fetta così ampia di persone in tutto il mondo. Ci avranno “rovinato” le innocenti principesse dei cartoni Disney? Ma no. Si tratta di curiosità. Talvolta eccessiva, ma più spesso identificabile con una normale attrazione verso uno stile di vita distante dal nostro e un modo per evadere dalla realtà. Così ci ritroviamo a desiderare di indossare idella Corona (desiderio che potremo esaudire), opa chiederci quale segreto nasconda la fede della, come si allenasse Lady Diana, o ancora per quale motivo la tata dei figli di ...

TrashAmmme : 'SEI UNA PIANTA MORTA A CUI HO DATO TROPPA ACQUA' 'IL CELLULARE È UN'ARMA LETALE' Ma chi sei ma dove sei stata fin… - tawmins : in super ritardo ma sto ascoltando solo ora l’album della mia regina ovvero chungha ?????? - infoitsport : Naomi, la regina che ora ha bisogno di terra ed erba - angeliquepoison : RT @________cla: Raffaele, ALLIEVO, ottavo nella classifica delle radio. Arisa, artista con anni di esperienza, affermata, ora insegnante a… - ali98_alice : Posso dire che non vedo l’ora che finisca il gfsolo per levarmi dai coglioni quel agglomerato di scorie radioattive… -