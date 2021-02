Morte Bellugi, Marotta: «Eroe romantico di un calcio che non c’è più» (Di sabato 20 febbraio 2021) Beppe Marotta ricorda Mauro Bellugi dopo la notizia della sua scomparsa: ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha un pensiero per Mauro Bellugi dopo la notizia della sua scomparsa. Le parole all’ANSA. «Mauro era l’Eroe di un calcio romantico che non c’è più. Ringrazio la Lega che ci ha consentito di ricordarlo nell’unico modo possibile, nella partita che è stata tante volte cruciale nella sua carriera e che da lassù gli spiacerà non poter seguire da vicino. Giocheremo col lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima della gara». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Beppericorda Maurodopo la notizia della sua scomparsa: ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Beppeha un pensiero per Maurodopo la notizia della sua scomparsa. Le parole all’ANSA. «Mauro era l’di unche non c’è più. Ringrazio la Lega che ci ha consentito di ricordarlo nell’unico modo possibile, nella partita che è stata tante volte cruciale nella sua carriera e che da lassù gli spiacerà non poter seguire da vicino. Giocheremo col lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima della gara». Leggi sunews24.com

