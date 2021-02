Mascherine ritirate, sono le U-Masks: “Pericolose per la salute” (Di sabato 20 febbraio 2021) Una serie di irregolarità ha spinto il Ministero della salute a dichiarare nocive delle Mascherine ritirate perché inficiate da svariate irregolarità. Mascherine ritirate, sono quelle di U-Earth Biotech Ltd, azienda statunitense che le vende al prezzo di 33,60 euro ciascuna. E che risultano molto richieste anche da diversi vip. Ma per le autorità sanitarie tali L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021) Una serie di irregolarità ha spinto il Ministero dellaa dichiarare nocive delleperché inficiate da svariate irregolarità.quelle di U-Earth Biotech Ltd, azienda statunitense che le vende al prezzo di 33,60 euro ciascuna. E che risultano molto richieste anche da diversi vip. Ma per le autorità sanitarie tali L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

