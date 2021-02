(Di sabato 20 febbraio 2021)non ce l’ha fatta. L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, èa 71 anni. Nei mesi scorsi la sua storia aveva commosso tutti. Era stato sottoposto all’amputazione di entrambe le gambe in conseguenza del Covid. Aveva affrontato con coraggio la terribile esperienza, raccontata in diverse interviste.ha giocato nel Napoli, nel penultimo anno della sua carriera, stagione 79-80. L’anno successivo, nella Pistoiese, fu il suo ultimo da calciatore. L'articolo ilNapolista.

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Radio1Rai : ??Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa dello scultore Arturo di #Modica. Autore del celebre 'Toro di Wall Stre… - SkySport : Lutto nel calcio, è morto Mauro Bellugi: aveva 71 anni - sportli26181512 : Lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi: Triste notizia per il mondo del calcio. All'età di 71 anni si è… - fiore_1926 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

mondo del calcio. E' scomparso a Milano Mauro Bellugi . L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a 71 ...mondo del calcio: a 71 anni è morto Mauro Bellugi , ex difensore dell'Inter che di recente aveva subito l'amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid . Bellugi, oltre alla ...Mauro Bellugi è morto. Lutto nel mondo del calcio. L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe nel dicembre scorso in seguito a complicazioni del Covid, è deceduto ...Lutto nel mondo del calcio. È scomparso a Milano Mauro Bellugi. L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni ...