Cene, incendio in un’azienda di tessuti: l’intervento dei Vigili del fuoco (Di sabato 20 febbraio 2021) I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incendio ai macchinari interni di una azienda di tessuti a Cene in via Capitanio nella mattinata di sabato 20 febbraio. In fiamme due “rameuse”, macchinari impiegati per asciugare i tessuti, che funzionano a metano. Non ci sono feriti. Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) Ideldel distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per unai macchinari interni di una azienda diin via Capitanio nella mattinata di sabato 20 febbraio. In fiamme due “rameuse”, macchinari impiegati per asciugare i, che funzionano a metano. Non ci sono feriti. Spente le fiamme, idelhanno bonificato la zona compromessa. L'articolo BergamoNews.

ValserianaNews : Vigili del fuoco a Cene per un incendio in un'azienda - Valseriana News - webecodibergamo : Incendio in una ditta di tessuti a Cene A fuoco due macchine «rameuse» -