Casini dimesso: "Ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo" (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Galici Il senatore Casini proseguirà a casa le cure per il coronavirus, dopo essere stato ricoverato per circa una settimana allo Spallanzani Pierferdinando Casini è stato dimesso dall'ospedale Spallanzani, dove ha trascorso l'ultima settimana a causa dell'infezione da coronavirus. Ad annunciare le dimissioni è stato lo stesso Pierferdinando Casini con un post su Instagram. "A casa finalmente. Ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo. L’isolamento domiciliare è comunque meglio", ha scritto il senatore su Instagram allegando una foto scattata poco prima delle dimissioni. Casini ha specificato che Ancora non si è negativizzato ma fortunatamente le sue condizioni di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Galici Il senatoreproseguirà a casa le cure per il coronavirus, dopo essere stato ricoverato per circa una settimana allo Spallanzani Pierferdinandoè statodall'ospedale Spallanzani, dove ha trascorso l'ultima settimana a causa dell'infezione da coronavirus. Ad annunciare le dimissioni è stato lo stesso Pierferdinandocon un post su Instagram. "A casa finalmente., ma. L’isolamento domiciliare è comunque meglio", ha scritto il senatore su Instagram allegando una foto scattata poco prima delle dimissioni.ha specificato chenon si è negativizzato ma fortunatamente le sue condizioni di ...

