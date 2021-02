Attimi di paura per Dziczek: ambulanza in campo in Ascoli - Salernitana (Di sabato 20 febbraio 2021) Attimi di paura al Del Duca di Ascoli , dove il 22enne Patryk Dziczek è stato costretto a lasciare il campo in ambulanza nel finale del match di Serie B vinto oggi dalla Salernitana sul campo dei ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021)dial Del Duca di, dove il 22enne Patrykè stato costretto a lasciare ilinnel finale del match di Serie B vinto oggi dallasuldei ...

DiMarzio : #Salernitana, attimi di paura per #Dziczek. Malore in campo: il centrocampista è stato subito trasferito in ospedale - Devabole : RT @DiMarzio: #Salernitana, attimi di paura per #Dziczek. Malore in campo: il centrocampista è stato subito trasferito in ospedale https://… - sportli26181512 : Attimi di paura per #Dziczek: ambulanza in campo in #Ascoli-#Salernitana: Nel finale del match il centrocampista de… - Jakub_Fudali : RT @DiMarzio: #Salernitana, attimi di paura per #Dziczek. Malore in campo: il centrocampista è stato subito trasferito in ospedale https://… - AntonioIanni12 : RT @DiMarzio: #Salernitana, attimi di paura per #Dziczek. Malore in campo: il centrocampista è stato subito trasferito in ospedale https://… -