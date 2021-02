VIDEO Simone Biles iperuranica | impossibile Yurchenko con doppio carpio al volteggio | un salto da uomini!

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021)non smette mai di stupire, anche se non gareggia da ormai ben 16 mesi, ovvero da quando dominò i Mondiali 2019 di ginnastica artistica vincendo cinque medaglie d’oro. La Reginetta della Polvere di Magnesio non conosce mai limiti e non ha perso tempo durante l’ultimo anno e mezzo, il lockdown le ha impedito di scendere in pedana e di competere, ma lei si è data da fare in palestra e ha studiato delle novità sbalorditive. L’ultima, esibita durante una lunga intervista concessa a 60 Minutes, è l’inarrivabile e inimitabileconal: un elemento mai eseguito prima da una donna e che è sempre stata una difficoltà riservata al settore femminile. Si tratta di qualcosa di estremamente rivoluzionario e anche pericoloso, ma la fuoriclasse statunitense ...