Skeleton | Italia esaltante agli Europei juniores di Igls Argento per Amedeo Bagnis ed Alessia Crippa

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Due mede, due risultati strepitosi, a testimonianza di una crescita costante di tutto il movimento. L’anno scorso ai Mondiali era arrivato il bronzo nella prova a squadre di Margo-Gaspari, quest’anno in quel di Altenberg tanti piazzamenti ma nessuna meda. Gli allori arrivano peròper lono: due argenti per un’stellare. A livello femminile strepitosache chiude seconda alle spalle di Alina Tararychenkova (quarta ai Mondiali senior), staccata di 87 centesimi. Il bronzo è andata all’altra russa Anastasiia Tsyganova. Tra gli uomini aveva già dimostrato uno stato di forma superGaspari che sfiora l’oro: il ...

DanieleRaponi : ???? #Germania 1 Campione del Mondo #medaglia #oro ?? #skeleton staffetta a squadre mista #Mondiali #Altenberg ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton Italia

OA Sport

... in primis quelli del Bob Club Cortina, il club più longevo d'e con più titoli italiani nel ... Monti' - Bob, Slittino,; Anterselva/Antholz - Südtirol Arena - Biathlon.... editoria, consulenze scientifiche, restauri, erogazioni filantropiche, sia insia all'... Tra onde di sabbia e di acqua siamo arrivati a Walvis Bay e abbiamo toccato parte dellaCoast, ...Due medaglie, due risultati strepitosi, a testimonianza di una crescita costante di tutto il movimento. L'anno scorso ai Mondiali era arrivato il bronzo nella prova a squadre di Margaglio-Gaspari, que ...Medaglia d’argento per l’Italia nella gara di skeleton femminile di Igls (Aut) che valeva sia il circuito di Coppa Europa … Continua ...