Scorciatoie da tastiera Netflix che devi conoscere sul tuo computer per risparmiare tempo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se utilizzi Netflix sul tuo computer, tieni presente che ci sono alcune Scorciatoie da tastiera che potrebbero semplificarti la visione di film e serie. Alcune Scorciatoie da tastiera per migliorare l'utilizzo di Netflix sul tuo computer Se guardi Netflix solo sulla TV o sul dispositivo mobile, mi dispiace, questo articolo non farà per te. Tuttavia, se stai utilizzando il servizio dal tuo computer, ecco alcune utili Scorciatoie da tastiera: F viene utilizzato per avviare o uscire dalla modalità a schermo intero Spazio o Invio riproduce o mette in pausa il video M disattiva o riattiva l'audio La freccia sinistra o la freccia destra si spostano in avanti o indietro di 10 ...

