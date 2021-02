Picchia con morsi e schiaffi compagna incinta al nono mese: donna in codice rosso, carabinieri arrestano 21enne (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel corso della nottata, i carabinieri di Ardea hanno arrestato un 21enne di Anzio, con precedenti, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel corso della nottata, idi Ardea hanno arrestato undi Anzio, con precedenti, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della ...

