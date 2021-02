Pandemia: in crescita uso psicofarmaci e ansiolitici. In pochi pensano allo psicologo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sembra la soluzione più facile, in realtà apre la porta a dipendenze e al peggioramento dei sintomi. Contro l’ansia e le paure reiterate e continue da Covid-19 anche i friulani hanno pensato di rivolgersi ad antidepressivi, ansiolitici e psicofarmaci con un trend in crescita che preoccupa l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. “E’ innegabile che la Pandemia continui a generare a tutti i livelli e in tutte le fasce d’età insicurezze e stati d’ansia generalizzati che comportano insonnia, agitazione, pensieri sgradevoli, alle volte blocco del pensiero e dell’azione, ma questo non giustifica il ricorrere in maniera acritica – e molte volte senza alcun tipo di controllo specialistico – a categorie di farmaci che possono essere utilizzati in modo inappropriato anche con nefaste auto-terapie”, dichiara il ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sembra la soluzione più facile, in realtà apre la porta a dipendenze e al peggioramento dei sintomi. Contro l’ansia e le paure reiterate e continue da Covid-19 anche i friulani hanno pensato di rivolgersi ad antidepressivi,con un trend inche preoccupa l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. “E’ innegabile che lacontinui a generare a tutti i livelli e in tutte le fasce d’età insicurezze e stati d’ansia generalizzati che comportano insonnia, agitazione, pensieri sgradevoli, alle volte blocco del pensiero e dell’azione, ma questo non giustifica il ricorrere in maniera acritica – e molte volte senza alcun tipo di controllo specialistico – a categorie di farmaci che possono essere utilizzati in modo inappropriato anche con nefaste auto-terapie”, dichiara il ...

CheDicete : RT @IlBomma: In questo anno di Pandemia ho comunque avuto una crescita personale. Per la precisione nella zona addominale. - RobyDeLucaUITO : RT @UITORINO: ll mercato #Artificialntelligence in Italia vale 300 milioni di euro con una crescita del 15% rispetto al 2019. La pandemia n… - Miktroisi : RT @geidiemme: Il grande rimosso della pandemia: i contagi nei posti di lavoro - nuvolinchiostro : RT @geidiemme: Il grande rimosso della pandemia: i contagi nei posti di lavoro - PBoccardelli : RT @LuissBusiness: La pandemia avrà effetti tangibili su qualità, efficienza, #sostenibilità della spesa sanitaria e sulle politiche per l’… -