Migliori trucchi e funzioni di Google Drive

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 19 febbraio 2021)è un servizio veramente ottimo per avere sempre a disposizione i propri file personali, caricandoli nello spazio cloud e accedendovi da qualsiasi altra postazione o dispositivo. Anche se caricare i file e sincronizzarli è davvero semplice e alla portata di tutti, sono numerose le funzionalità nascoste e iche possiamo utilizzare per rendere l'esperienza d'uso condavvero unica nel suo genere (non a caso è uno dei cloud più utilizzati in ambito lavorativo, nonostante l'agguerrita concorrenza presente). In questa guida abbiamo raccolto tutti i , così da poter utilizzare questo servizio cloud in tutto il suo potenziale e scoprire ancheche, in altri tempi, avrebbero richiesto l'uso di programmi aggiuntivi da aggiungere al computer.LEGGI ANCHE: ...