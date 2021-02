GF VIP 5, frase choc di Tommaso Zorzi: brutte affermazioni su Giulia Salemi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il GF VIP 5 ancora nel caos, questa volta c’entra Tommaso Zorzi: il finalista si è lasciato andare ad una frase choc su Giulia Salemi La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Mancano dieci giorni all’attesissima finale, in programma lunedì 1° marzo. Sono già stati decretati tre finalisti: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il GF VIP 5 ancora nel caos, questa volta c’entra: il finalista si è lasciato andare ad unasuLa quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Mancano dieci giorni all’attesissima finale, in programma lunedì 1° marzo. Sono già stati decretati tre finalisti: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mental… - infoitcultura : GF Vip, Dayane Mello umilia Andrea Zenga con una frase choc - acobracriada : RT @trash_italiano: E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mentali: h… - vincentperez95 : RT @trash_italiano: E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mentali: h… - camila_healing : RT @trash_italiano: E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mentali: h… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP frase GF Vip, Zorzi su Giulia Salemi: 'È come Amy Winehouse': il web insorge ...dei provvedimenti molto severi per via di questa frase detta da Zorzi, ma sembra davvero improbabile che Signorini possa privarsi del suo concorrente di punta proprio nelle ultime battute del GF Vip. ...

Maurizio Costanzo attacca il GF Vip: 'Ha toccato il fondo' Nonostante questo condanna totalmente la frase dell'artista su Mussolini ed Enock Barwuah e per ... Moltissimi vip si sono scagliati contro la giornalista, tra cui Roberta Bruzzone che in una intervista ...

Gf Vip, Samantha De Grenet rischia la squalifica per quella frase Corriere dello Sport.it GF Vip, televoto in tilt tra Giulia Salemi e Stefania Orlando Giulia Salemi aveva già reso noto il suo dispiacere in merito. . Un giorno alla puntata del venerdì del Grande Fratello Vip ed esplode il caso del televoto che vede Stefania Orlando e Giulia Salemi un ...

GF Vip, Dayane Mello e Giulia Salemi: il flirt che infiamma la casa più spiata d'Italia Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Di tutto. Ovviamente parliamo del flirt tra Dayane Mello e Giulia Salemi che nelle ultime ore ha scalato la classifica dei ...

...dei provvedimenti molto severi per via di questadetta da Zorzi, ma sembra davvero improbabile che Signorini possa privarsi del suo concorrente di punta proprio nelle ultime battute del GF. ...Nonostante questo condanna totalmente ladell'artista su Mussolini ed Enock Barwuah e per ... Moltissimisi sono scagliati contro la giornalista, tra cui Roberta Bruzzone che in una intervista ...Giulia Salemi aveva già reso noto il suo dispiacere in merito. . Un giorno alla puntata del venerdì del Grande Fratello Vip ed esplode il caso del televoto che vede Stefania Orlando e Giulia Salemi un ...Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Di tutto. Ovviamente parliamo del flirt tra Dayane Mello e Giulia Salemi che nelle ultime ore ha scalato la classifica dei ...