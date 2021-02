Germania, i parlamentari si tagliano lo stipendio. Ma è quasi una supercazzola (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Sorpresa, esistono parlamentari che si tagliano davvero lo stipendio. Meno stupefacente è che ciò avvenga in Germania, visto che i tedeschi sono proverbiali per la loro austerità. Di primo acchito, dunque, a leggere questa notizia taluni saranno indotti al più classico dei commenti sarcastici: “In Italia non si taglierebbero neppure i capelli”. Ma se c’è una cosa su cui Draghi ha pienamente ragione è la necessità di piantarla con il masochismo che affligge molti italiani. “Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese”, ha detto l’ex presidente della Bce nel suo primo discorso in Senato. Banalità, per chi lo ha sempre sostenuto, eppure da sottoscrivere se non altro per rimarcare l’importanza di questo approccio. Germania, i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Sorpresa, esistonoche sidavvero lo. Meno stupefacente è che ciò avvenga in, visto che i tedeschi sono proverbiali per la loro austerità. Di primo acchito, dunque, a leggere questa notizia taluni saranno indotti al più classico dei commenti sarcastici: “In Italia non si taglierebbero neppure i capelli”. Ma se c’è una cosa su cui Draghi ha pienamente ragione è la necessità di piantarla con il masochismo che affligge molti italiani. “Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese”, ha detto l’ex presidente della Bce nel suo primo discorso in Senato. Banalità, per chi lo ha sempre sostenuto, eppure da sottoscrivere se non altro per rimarcare l’importanza di questo approccio., i ...

