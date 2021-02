Codogno un anno fa | non è andato tutto bene

(Di sabato 20 febbraio 2021) Unfa l’intuizione dell’anestesista dell’ospedale diAnnalisa Malara cambiava il corso degli eventi. Contravvenendo alle normali procedure, «cercando qualcosa che pensavamo impossibile», faceva un tampone per il coronavirus al trentottenne Mattia Maestri, ricoverato grave con una polmonite anomala. In quei giorni si facevano tamponi solo a chi con febbre e tosse aveva avuto contatti con la Cina: nessuno. Si pensava che il virus potesse arrivare solo dall’altra parte del mondo e invece era già qui, in Lombardia, nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Voglio solo dimenticare". A undalle ore 20 del 20 febbraio 2020, il momento esatto in cui all'ospedale diarriva l'esito del tampone ed è positivo, Mattia Maestri lo ripete come un mantra: "Verso i dottori che mi ...... si era recato aper andare a trovare sua madre. ' Per tornare in Puglia era necessario ... Unfa del Covid si sapeva poco, io stesso fui curato con la tachipirina '. La cosa alquanto ...Per i due giovani volontari, ora vaccinati, è cambiato tutto, dalle “mascherine che ormai sono una seconda pelle”, alla “paura del contagio negli occhi delle persone” ...Un anno di pandemia. Un anno fatto di paura, di morte, ma anche di speranza. Se ne è parlato nell'ultima puntata di “Nel Mirino”: la trasmissione di Telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracch ...