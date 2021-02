Claudio Bisio positivo al Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutta Colpa di Freud - Claudio Bisio Claudio Bisio è positivo al Covid-19 e al momento le sue condizioni di salute sono buone. L’attore, attualmente in quarantena, questa mattina non ha potuto presenziare alla conferenza stampa di presentazione della serie tv Tutta Colpa di Freud, della quale è protagonista. Lo scorso anno, nel pieno della pandemia, l’anziana madre di Bisio è morta e l’attore, nel darne l’annuncio, aveva dichiarato di non sapere se il motivo del decesso fosse proprio il Coronavirus. Questo il messaggio dell’attore postato sui social: “Un saluto a tutti quelli che mi seguono sui social, Instagram, Facebook. Siete davvero pazienti. Sono davvero scarso di post. Sono sobrio. Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata. Piuttosto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutta Colpa di Freud -al-19 e al momento le sue condizioni di salute sono buone. L’attore, attualmente in quarantena, questa mattina non ha potuto presenziare alla conferenza stampa di presentazione della serie tv Tutta Colpa di Freud, della quale è protagonista. Lo scorso anno, nel pieno della pandemia, l’anziana madre diè morta e l’attore, nel darne l’annuncio, aveva dichiarato di non sapere se il motivo del decesso fosse proprio il Coronavirus. Questo il messaggio dell’attore postato sui social: “Un saluto a tutti quelli che mi seguono sui social, Instagram, Facebook. Siete davvero pazienti. Sono davvero scarso di post. Sono sobrio. Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata. Piuttosto ...

Rai 3 dedica la serata alla commedia italiana Confusi e felici , con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta. Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione. Lo sa bene Marcello, ...

' Il mio ricordo più prezioso legato a Sanremo è un momento fra me e Claudio Bisio in cui ci diciamo 'Bella giacca!'. Quel momento mi ha fatto ridere, secondo me è stato molto iconico '. La canzone ...

