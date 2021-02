Quali sono i 5 pericoli della rete più diffusi tra gli over 60 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il numero di over 60 che utilizzano smartphone, app e navigano in rete è aumentato: ecco 5 consigli per difendersi dai pericoli della rete. Sempre più over 60 usano smartphone, app e navigano su Internet, spesso inconsapevoli dei rischi che la rete nasconde. I pericoli nel 2020 sono aumentati, con la rapida digitalizzazione del Paese tra streaming, videochiamate e shopping online nei tempi della pandemia da Covid-19. Secondo l’ultimo rapporto Auditel-Censis del luglio 2020, il 53,3% delle persone in questa fascia di età possiede un collegamento alla rete e diventa quindi importante sensibilizzare i “non nativi digitali” dei pericoli che potrebbero incontrare, così da poterli gestire in ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il numero di60 che utilizzano smartphone, app e navigano inè aumentato: ecco 5 consigli per difendersi dai. Sempre più60 usano smartphone, app e navigano su Internet, spesso inconsapevoli dei rischi che lanasconde. Inel 2020aumentati, con la rapida digitalizzazione del Paese tra streaming, videochiamate e shopping online nei tempipandemia da Covid-19. Secondo l’ultimo rapporto Auditel-Censis del luglio 2020, il 53,3% delle persone in questa fascia di età possiede un collegamento allae diventa quindi importante sensibilizzare i “non nativi digitali” deiche potrebbero incontrare, così da poterli gestire in ...

