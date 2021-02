Piadina di ceci | perfetta per chi è a dieta | con sole 60 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Amate le classiche piadine, ma siete ae dovete stare attenti alla linea? Ecco la ricetta per cucinare una buonissimadi, contiene solamente 60. Ingredienti: 180 ml di acqua tiepida 100 grammi di farina diQualche rametto di rosmarino fresco già tritato Un pizzico di sale fino da cucina. Vi servirà anche un filo di olio di oliva per ungere la padella. Le dosi indicate sono per circa sei piadine. Fare l’impasto In una bacinella ampia, mettere la farina di, tutta l’acqua, un pizzico di sale fino da cucina ed un pochino di rosmarino. Con una frusta manuale, mescolare velocemente tutti gli ingredienti fino a creare un impasto liscio e senza grumi. Tempo di riposo Ricoprire la ciotola con un pezzo di pellicola trasparente alimentare e riporla nel ...