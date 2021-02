Lockdown in Italia, Sileri: «Non necessario, ci saranno stop and go» (Di giovedì 18 febbraio 2021) È un nuovo Lockdown totale in Italia l'unica strategia possibile e utile a fronteggiare l'avanzata delle varianti di coronavirus? Secondo Pierpaolo Sileri no. E il parere non arriva da uno qualunque, ma da colui il quale ha vissuto in prima linea le fasi più complicate della pandemia. Lo ha fatto da vice ministro della Salute, mettendo spesso la faccia con la partecipazione a trasmissioni televisive anche nei momenti più delicati. Ma anche da medico e chirurgo, tant'è che lui stesso è solito ripetere che finita questa parentesi politica tornerà ad occuparsi della sua professione. Nuovo Lockdown nazionale, la posizione di Sileri La sua posizione è quella di chi, alla luce del proprio recente incarico istituzionale, conosce la situazione e ha titolo per parlare. Le sue ultime dichiarazioni sono ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) È un nuovototale inl'unica strategia possibile e utile a fronteggiare l'avanzata delle varianti di coronavirus? Secondo Pierpaolono. E il parere non arriva da uno qualunque, ma da colui il quale ha vissuto in prima linea le fasi più complicate della pandemia. Lo ha fatto da vice ministro della Salute, mettendo spesso la faccia con la partecipazione a trasmissioni televisive anche nei momenti più delicati. Ma anche da medico e chirurgo, tant'è che lui stesso è solito ripetere che finita questa parentesi politica tornerà ad occuparsi della sua professione. Nuovonazionale, la posizione diLa sua posizione è quella di chi, alla luce del proprio recente incarico istituzionale, conosce la situazione e ha titolo per parlare. Le sue ultime dichiarazioni sono ...

