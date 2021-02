Juliana Moreira si sottopone a un delicato intervento | fan spaventati

Leggi su inews24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) per l’annuncio della bella showgirl brasiliana naturalizzata italiana. Ore di apprensione per la bellissima. La showgirl brasiliana naturalizzata italiana, ex velina di Striscia la notizia, ha infatti deciso di sottoporsi a unper ridurre il proprio seno. Ad annunciarlo, in queste L'articolo proviene da Inews.it.