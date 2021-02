GF Vip, Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: “Nemmeno ti guarda, sei stata tu…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dayane Mello contro Stefania Orlando Lo scorso venerdì dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è uscita a grande sorpresa Maria Teresa Ruta. La sua eliminazione ha fatto scoppiare una serie di scintille nel loft più spiato d’Italia. Infatti tutte le unioni si sono scisse e c’è stato un tutti contro tutti. Di conseguenza, a pochi giorni dal termine, l’appartamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è diventata una vera e propria polveriera. In settimana infatti, il pubblico ha assistito ad una forte discussione tra Dayane Mello e Stefania Orlando, che ora è finita in nomination con Giulia Salemi. Le due gieffine si sono scontrate sull’uscita della madre di Guenda Goria. La modella brasiliana ha accusato la bionda conduttrice di aver ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021)controLo scorso venerdì dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è uscita a grande sorpresa Maria Teresa Ruta. La sua eliminazione ha fatto scoppiare una serie di scintille nel loft più spiato d’Italia. Infatti tutte le unioni si sono scisse e c’è stato un tutti contro tutti. Di conseguenza, a pochi giorni dal termine, l’appartamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è diventata una vera e propria polveriera. In settimana infatti, il pubblico ha assistito ad una forte discussione tra, che ora è finita in nomination con Giulia Salemi. Le due gieffine si sono scontrate sull’uscita della madre di Guenda Goria. La modella brasiliana ha accusato la bionda conduttrice di aver ...

