Enzo Bianchi rifiuta di trasferirsi a Cellole come voleva il priore Manicardi | teme cacciata e impossibilità di condurre una vita monastica

È guerra tra il priore della comunità di Bose, Luciano Manicardi e il fondatore Enzo Bianchi. Il 17 febbraio, primo giorno di Quaresima, il noto monaco 77enne avrebbe dovuto lasciare per sempre la sua casa per andare a Cellole, dove Bose ha un'altra fraternità, ma non l'ha fatto. Un rifiuto motivato dalle mancate garanzie del priore Manicardi e dell'economo Guido Dotti a Bianchi e dall'impedimento a continuare a condurre una vita monastica in quel luogo, sia per lui che per chi l'avrebbe seguito. In una lettera, scritta dal fondatore di Bose il 2 febbraio scorso e indirizzata a Manicardi e al Delegato Pontificio Amedeo Cencini, Enzo Bianchi aveva ...

