Covid, Gimbe attacca la strategia di Draghi: Allarme in 12 regioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cristina Martelli Dalla Fondazione Gimbe, nel report con i dati relativi alla settimana che va dal 10 al 16 febbraio, è arrivato un nuovo Allarme sulla situazione coronavirus in Italia. L’appello, questa volta, è rivolto direttamente al nuovo premier Mario Draghi e non nasconde una critica: “Serve un cambio di passo” perché “complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le misure attuali, confidando solo nel potenziamento della campagna” vaccinale. I dati del monitoraggio Gimbe: preoccupano 12 regioni I nuovi casi, infatti, non accennano a diminuire e sono 12 le regioni che contano un aumento dell’incidenza del virus. Infezioni che in ben 17 province hanno raggiunto un incremento del 5%. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, l’occupazione da ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cristina Martelli Dalla Fondazione, nel report con i dati relativi alla settimana che va dal 10 al 16 febbraio, è arrivato un nuovosulla situazione coronavirus in Italia. L’appello, questa volta, è rivolto direttamente al nuovo premier Marioe non nasconde una critica: “Serve un cambio di passo” perché “complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le misure attuali, confidando solo nel potenziamento della campagna” vaccinale. I dati del monitoraggio: preoccupano 12I nuovi casi, infatti, non accennano a diminuire e sono 12 leche contano un aumento dell’incidenza del virus. Infezioni che in ben 17 province hanno raggiunto un incremento del 5%. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, l’occupazione da ...

SkyTG24 : Covid, i dati Gimbe: 'I contagi salgono in 17 province, serve un lockdown di 3 settimane' - Agenzia_Dire : 'Un #lockdown per 2 settimane significherebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento', spiega il p… - Agenzia_Italia : 'Contro le varianti Covid, lockdown di 2-3 settimane'. Lo chiede Gimbe - sulsitodisimone : 'Contro le varianti Covid, lockdown di 2-3 settimane'. Lo chiede Gimbe - tribuna_treviso : Il rapporto settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia: in 12 regioni salgono i casi per 100… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe 'Contro le varianti Covid, lockdown di 2 - 3 settimane'. Lo chiede Gimbe 'Contro le varianti Covid, lockdown di 2 - 3 settimane'. Lo chiede ...

Coronavirus, GIMBE: 'Vaccinazioni calate del 30% in una settimana' Monitoraggio GIMBE: 'Frena la campagna vaccinale, consegnate solo un terzo delle dosi previste nel primo trimestre' La Fondazione GIMBE ha pubblicato il consueto monitoraggio settimanale relativo all'emergenza Coronavirus. I nuovi casi non accennano a diminuire, e in ben 12 regioni aumenta l'incidenza del virus, mentre in in 17 ...

Covid: Gimbe, in Vda 101 positivi su 100.000 abitanti Agenzia ANSA Covid, Fondazione Gimbe: “I contagi sono in crescita, serve nuovo lockdown” C'è anche Siena tre le 17 province italiane che registrano un aumento di casi di covid, nella settimana tra mercoledì 10 febbraio e martedì 16 febbraio, e che sono state prese in esame nel consueto mo ...

La fondazione Gimbe: dopo settimane nel quadrante peggiore, migliora la situazione negli ospedali del Friuli UDINE. In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 10 al 16 febbraio, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid è stato pari al 31%, dato che pone la regione ...

'Contro le varianti, lockdown di 2 - 3 settimane'. Lo chiede ...Monitoraggio: 'Frena la campagna vaccinale, consegnate solo un terzo delle dosi previste nel primo trimestre' La Fondazioneha pubblicato il consueto monitoraggio settimanale relativo all'emergenza Coronavirus. I nuovi casi non accennano a diminuire, e in ben 12 regioni aumenta l'incidenza del virus, mentre in in 17 ...C'è anche Siena tre le 17 province italiane che registrano un aumento di casi di covid, nella settimana tra mercoledì 10 febbraio e martedì 16 febbraio, e che sono state prese in esame nel consueto mo ...UDINE. In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 10 al 16 febbraio, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid è stato pari al 31%, dato che pone la regione ...