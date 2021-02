Costruisce un igloo con il papà ma la struttura non regge | muore bambino di 7 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Hanno costruito un, approfittando della tanta neve e con la voglia di divertirsi insieme, padre e figlio. La costruzione però, molto rudimentale, non ha retto ed collassata proprio addosso a loro. Siamo in Svizzera, per l’esattezza a Tarasp, nell’Engadina Bassa. Ile suo figlio di settesono rimasti intrappolati sotto la neve fino a quando l’uomo non è riuscito a liberarsi e ha chiamato aiuto per trovare il figlio. La Guardia aerea svizzera di soccorso è intervenuta in modo tempestivo per trasportare ilOspedale di Coira. Vani i tentativi dei medici per salvarlo, il figlio ha perso la vita. La procura e la Polizia cantonale dei Grigioni indagano sulle dinamiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.