Conferenza stampa Di Francesco: «Abbiamo bisogno di sostegno e positività»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Cagliari-Torino Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Torino.

COME SCENDERE IN CAMPO SENZA RADJA – «Tutto è possibile ma per quanto riguarda Radja aspettiamo l'allenamento di oggi. Sia lui che Ceppitelli hanno fatto un allenamento parziale con la squadra. Spero di recuperarli entrambi e di farli giocare».

SFIDA SECCA – «In questo momento io e la squadra Abbiamo bisogno di grande sostegno e di positività. È ovvio che questa non è una partita come le altre, è importantissima. Venire a dire dentro o fuori mancando ancora così tante partite mi sembra un po' ...

Conferenza stampa Di Francesco: "Abbiamo bisogno di sostegno e positività"

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Cagliari - Torino Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Torino.

COME SCENDERE IN CAMPO SENZA RADJA – «Tutto è possibile ma per quanto riguarda Radja aspettiamo l'allenamento di oggi. Sia lui che Ceppitelli hanno fatto un allenamento parziale con la squadra. Spero di recuperarli entrambi e di farli giocare».

Contro il Torino "gara importante, ma non da ultima occasione" CAGLIARI. Partita da ora o mai più per il Cagliari domani sera 19 febbraio alla Sardegna Arena con il Torino. In ballo c'è il possibile sorpasso proprio ai danni dei granata per un ritorno alla vittor ...

