Come sarà la connessione del futuro? (Di giovedì 18 febbraio 2021) La rete che conosciamo oggi è molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere in passato, Come sarà particolarmente diversa rispetto a quella che caratterizzerà il nostro futuro. Il presente parla di una connessione particolarmente migliorata rispetto agli ultimi anni. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione una fibra FTTH che può raggiungere una velocità di connessione di 1.000 mega in download. Grazie a questa connessione milioni di utenti ogni giorno possono portare avanti le proprie attività ma ovviamente anche divertirsi e svagarsi a giochi Come Sizzling Hot o a quelli di carte che sono più classici e diffusi. Il futuro però potrebbe essere completamente diverso. A partire dall’arrivo della connessione 5G che si annuncia ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) La rete che conosciamo oggi è molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere in passato,particolarmente diversa rispetto a quella che caratterizzerà il nostro. Il presente parla di unaparticolarmente migliorata rispetto agli ultimi anni. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione una fibra FTTH che può raggiungere una velocità didi 1.000 mega in download. Grazie a questamilioni di utenti ogni giorno possono portare avanti le proprie attività ma ovviamente anche divertirsi e svagarsi a giochiSizzling Hot o a quelli di carte che sono più classici e diffusi. Ilperò potrebbe essere completamente diverso. A partire dall’arrivo della5G che si annuncia ...

virginiaraggi : Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Cristoforo Colombo! Per chi non la conoscesse è una delle strade… - pietroraffa : #Draghi è il primo che parla di come sarà il mondo dopo la pandemia, citando il riscaldamento globale e i danni amb… - Capezzone : Sarà dura per i giornali di domani criminalizzare @matteosalvinimi. Momenti febbrili nelle redazioni per cercare pr… - MariaLu91149151 : RT @Capezzone: Sarà dura per i giornali di domani criminalizzare @matteosalvinimi. Momenti febbrili nelle redazioni per cercare pretesti. N… - alemaddie : RT @ccstantz: Mercoledì ultima puntata del late e Tommaso ha detto che deve essere perfetta. Sapete come sarà perfetta? Con Stefi in casa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Francesco, i gesuiti e Draghi: spunta l'"ombra" di Ratzinger Non sarà una perestrojka nel senso letterale del termine, ma è chiaro che una riorganizzazione complessiva è percepita come necessaria. Il Recovery Fund è l'opportunità concessa all'Italia (e non solo) ...

Champions, Juve pessima ma Chiesa la tiene in vita ... perché il 9 marzo in quel di Torino sarà sufficiente un 1 - 0 per passare il turno : il gioco però ... Ma l'episodio, per quanto dubbio, non può cancellare la brutta prova bianconera, come ammesso senza ...

Governo: Sala, 'bene intergruppo M5S-Pd-Leu ma situazione politica è fluida' Affaritaliani.it Nonuna perestrojka nel senso letterale del termine, ma è chiaro che una riorganizzazione complessiva è percepitanecessaria. Il Recovery Fund è l'opportunità concessa all'Italia (e non solo) ...... perché il 9 marzo in quel di Torinosufficiente un 1 - 0 per passare il turno : il gioco però ... Ma l'episodio, per quanto dubbio, non può cancellare la brutta prova bianconera,ammesso senza ...