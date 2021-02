(Di giovedì 18 febbraio 2021) Successivamente a una segnalazione di aggressione ai danni di un uomo che stava effettuando delle consegne alimentari, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Prenestino, si sono recati in Via Francesco Tovaglieri. Leggi anche:, gli puntano contro una pistola e lo rapinano mentre svolge le consegne: corriere derubato in pieno pomeriggio Il racconto della vittima La vittima ha raccontato che, giunto nei pressi del cortile interno al comprensorio per effettuare la consegna, ha trovato ad attenderlo un uomo il quale dopo aver confermato di essere ilche aveva fatto l’ordine, ha afferrato unadi ferro e, minacciandolo gli ha intimato di consegnargli tutto. Spaventato, dopo avergli lanciato quanto aveva tra le mani è fuggito a bordo della sua auto. Il ...

CorriereCitta : Choc a Roma, fattorino minacciato con una spranga e rapinato da un cliente - aldo_rovi : RT @POPOLOdiTWlTTER: Choc a Roma, ghanese pesta un bimbo di 5 anni e gli spezza un braccio: era ospite di un centro di accoglienza: https:/… - iduxking : @GiancarloDeRisi #Boldrini chi ha permesso l’ingresso di questi animali violenti deve essere portato davanti si giu… - iduxking : RT @piergiuseppe36: Choc a Roma, ghanese pesta un bimbo di 5 anni e gli spezza un braccio: era ospite di un centro di accoglienza https://t… - gpgp5532188 : RT @LaPiKkO: Choc a Roma, ghanese pesta un bimbo di 5 anni e gli spezza un braccio: era ospite di un centro di accoglienza - Rassegne Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Roma

Il Messaggero

Ora è rinchiuso nel Centro d'accoglienza minorile in via Virginia Agnelli, a. Gli agenti del ... Formia è sotto, la panchina dove il 17enne si è accasciato è coperta di fiori. Amici e compagni ...APPROFONDIMENTI IL GIALLO Tiziana Cantone, svolta: la Procura indaga anche per omicidio L'... Maria Teresa Giglio ricorda di avere denunciato lo scorso anno, presso la Procura di, 'unitamente ...Omicidio a Formia, è Romeo Bondanese il 17enne accoltellato in una rissa: fermato un coetaneo Romeo Bondanese è il nome del diciassettenne ucciso a coltellate ieri sera in via Vitruvio a Formia. Per l ...Lo zio del 17enne accoltellato: studiava al Nautico e tifava Juve. Preso l’aggressore, ha 16 anni. Ferito anche il cugino della vittima. Una tragedia nata da una zuffa fra gruppi di amici ...