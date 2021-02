Champions 2021-24 | Mediaset in chiaro 1 partita a turno | altre 104 in streaming pay

(Di giovedì 18 febbraio 2021)continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della migliordi ognidiLeague, Finale compresa; il match sarà visibile gratuitamente anche online.In più,offrirà ogni stagione anche la visione di104 partite in direttapay: in pratica, tutti gli incontri...

... dalla difesa della qualificazione in coppa Italia all'approccio sbagliato allaLeague passando per lo stop al momento d'oro in campionato. Trovata la quadra, e la continuità, a inizio,...La miglior partita di ogni turno diLeague in chiaro e 104 partite ogni stagione in diretta streaming pay. È quanto si è aggiudicata Mediaset per il triennio- 2024 : 'Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano ...Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior ...Il gruppo di Cologno Monzese si assicura la miglior partita di ogni turno, compresa la finale, e altre 104 partite in diretta streaming pay ...