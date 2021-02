Borse 18 febbraio, mercati in ribasso. Piazza Affari in rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Borse 18 febbraio, mercati Ue in ribasso. Piazza Affari ancora una volta in rosso. Lo spread ritorna a salire. MILANO – Borse 18 febbraio. Nuova giornata complicata per i mercati del Vecchio Continente. I listini hanno chiuso ancora una volta in rosso e lo spread ha ripreso una salita. “Sebbene i leader europei avessero deciso di fornire il più ampio pacchetto di sostegno mai finanziato dal bilancio dell’Ue – il commento della Bce sul Recovery Fund, riportato da La Repubblica – i progressi nell’attuazione continuano ad essere lenti e impegnativi e bisogna cambiare passo per finalizzare prontamente i piani di ripresa e resilienza dei singoli Stati“. Borse 18 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021)18Ue inancora una volta in. Lo spread ritorna a salire. MILANO –18. Nuova giornata complicata per idel Vecchio Continente. I listini hanno chiuso ancora una volta ine lo spread ha ripreso una salita. “Sebbene i leader europei avessero deciso di fornire il più ampio pacchetto di sostegno mai finanziato dal bilancio dell’Ue – il commento della Bce sul Recovery Fund, riportato da La Repubblica – i progressi nell’attuazione continuano ad essere lenti e impegnativi e bisogna cambiare passo per finalizzare prontamente i piani di ripresa e resilienza dei singoli Stati“.18 ...

ALTEMS4 : ??Il 25 febbraio terminano le iscrizioni al Master in Competenze e Servizi Giuridici in Sanità. ??Visita il sito e s… - GruppoAS : Invia la tua candidatura via PEC o via mail standard. Hai tempo fino a domenica 28 febbraio! Per sapere di più sul… - doveinvestire1 : La giornata sui mercati vede il #dollaro USA debole, mentre l'#oro cerca un rimbalzo dopo la discesa sotto quota 1.… - antoniaronchei : RT @BollettinoIl: ??Buongiorno! Informati in meno di due minuti: ascolta IL PUNTO SUI MERCATI di @bennyprocopio #mercati #borse #NewYork #Wa… - BollettinoIl : ??Buongiorno! Informati in meno di due minuti: ascolta IL PUNTO SUI MERCATI di @bennyprocopio #mercati #borse… -