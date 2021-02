Baldur' s Gate 3 | in arrivo un nuovo aggiornamento

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Panel from Hell, il livestream di Larian Studios dedicato a's3 ha annunciato l'di una Patch enorme, già disponibile, che porterà i Druidi nel gioco. Un'aggiunta importantissima alle classi dell'amatissimo RPG, per ora ancora in open access ma che dovrebbe uscire in forma definitiva nel corso del 2021. Niente bardo per ora, ahimé. Speriamo nel futuro. Lo streaming di Larian Studios è stato un mix di emozione e momenti esilaranti, che non possono non far amare questo gruppo di persone, anime di'se capaci di mettersi in gioco in modo così ironico di fronte al mondo. Il fondatore, Swen Vincke, si è presentato in un'armatura scintillante seduto ad una tavola imbandita in puro stile fantasy e ha sorvolato allegramente sui problemi notevoli di audio nei primi momenti della ...