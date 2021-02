Avviare una Chat con Me stesso su Whatsapp (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ho scoperto un trucco su Whatsapp che permette di aprire facilmente una Chat con se stessi e per inviare messaggi in una Chat personale privata a cui non può accedere nessun altro.Grazie a questa trovata è possibile sia aprire una Chat con se stessi, che può risultare utilissima per usare Whatsapp come spazio Cloud (attenzione però che se il file condiviso in Whatsapp viene cancellato dalla mameoria del telefono questo diventa non più disponibile), creare un blocco appunti e promemoria ed una conversazione in cui inoltrare e conservare anche messaggi ricevuti in altre Chat, documenti, audio, video e foto che vogliamo conservare. LEGGI ANCHE: Come inviare messaggi a numeri non in rubrica su WhatsappIl trucco per iniziare una Chat con ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ho scoperto un trucco suche permette di aprire facilmente unacon se stessi e per inviare messaggi in unapersonale privata a cui non può accedere nessun altro.Grazie a questa trovata è possibile sia aprire unacon se stessi, che può risultare utilissima per usarecome spazio Cloud (attenzione però che se il file condiviso inviene cancellato dalla mameoria del telefono questo diventa non più disponibile), creare un blocco appunti e promemoria ed una conversazione in cui inoltrare e conservare anche messaggi ricevuti in altre, documenti, audio, video e foto che vogliamo conservare. LEGGI ANCHE: Come inviare messaggi a numeri non in rubrica suIl trucco per iniziare unacon ...

