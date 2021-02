Zack Snyder vuole realizzare un film sulla leggenda di Re Artù (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La leggenda di Re Artù potrebbe tornare nuovamente al cinema. il regista Zack Snyder, noto per aver diretto “Justice League“, ha in mente un progetto sulla popolare storia. La leggenda arturiana lo ha da sempre appassionato e non sono mancate le citazioni nelle sue pellicole. Basti pensare a “Batman V” o ancora a “Superman: Dawn of Justice“. Proprio in quest’ultimo il fantasy “Excallibur” di John Boorman è proiettato al cinema dove siedono i genitori di Bruce Wayne prima dell’assassinio. Il regista ha parlato di questo suo nuovo desiderio cinematografico durante un’intervista rilasciata al canale YouTube di Minutemen. Le sue parole sono state: ” Sto lavorando a qualcosa, ma vedremo. Ho pensato a una sorta di fedele rivisitazione della leggenda arturiana. Magari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi Repotrebbe tornare nuovamente al cinema. il regista, noto per aver diretto “Justice League“, ha in mente un progettopopolare storia. Laarturiana lo ha da sempre appassionato e non sono mancate le citazioni nelle sue pellicole. Basti pensare a “Batman V” o ancora a “Superman: Dawn of Justice“. Proprio in quest’ultimo il fantasy “Excallibur” di John Boorman è proiettato al cinema dove siedono i genitori di Bruce Wayne prima dell’assassinio. Il regista ha parlato di questo suo nuovo desiderio cinematografico durante un’intervista rilasciata al canale YouTube di Minutemen. Le sue parole sono state: ” Sto lavorando a qualcosa, ma vedremo. Ho pensato a una sorta di fedele rivisitazione dellaarturiana. Magari ...

stanzedicinema : Zack Snyder lavora ad un film realistico su Re Artù - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Hanno entrambi fatto film orribili per carità, ma tra Zack Snyder e Michael Bay mi è sempre stato più simpatico il primo. - SaraMichelotti3 : RT @MauroGerva: Hanno entrambi fatto film orribili per carità, ma tra Zack Snyder e Michael Bay mi è sempre stato più simpatico il primo. - MauroGerva : Hanno entrambi fatto film orribili per carità, ma tra Zack Snyder e Michael Bay mi è sempre stato più simpatico il primo. - cinefilosit : Zack Snyder spera ancora in uno scontro tra Batman e Deathstroke #ILoveCinefilos -