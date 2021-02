Verona | il giovane Gresele | folgorato dall’alta tensione | uscito dal coma

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arrivano buone notizie in casa Hellas. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Andreadella Primavera deldai cavi dell’altadi un treno lo scorso 6 febbraio, si è svegliato dal. Nelle giornate scorse il ragazzo è stato fatto uscire dalfarmacologico in cui si trovava dopo l’operazione d’urgenza cui è stato sottoposto all’ospedale di Borgo Trento, a, per rimuovere un edema cerebrale. Ci sono segnali incoraggianti sulle sue condizioni. Foto: Twitter HellasL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.